Conceiçao conferma: Pulisic assente contro la Juventus, priorità alla Champions

Pulisic? E' fuori, non mi va di fare un bluff. Ha ancora un po' di fastidio, niente di grave ma non vogliamo rischiare perché abbiamo partite importanti e non vogliamo che peggiori. Domani non ci sarà": lo annuncia Sergio Conceiçao, tecnico del Milan, alla vigilia della sfida contro la Juventus.

Una sfida equilibrata secondo l'allenatore. "C'è equilibrio perché sono due squadre forti, con giocatori interessanti. Ma tutte le partite sono diverse - dice -, loro hanno fatto una bella gara con l'Atalanta. Stiamo lavorando su piccole cose che per me sono grandi cose da migliorare. Abbiamo poco tempo, abbiamo partite decisive in Champions e campionato, poi Coppa Italia. Dobbiamo essere pronti e avere l'atteggiamento giusto".