Conegliano supera Milano 3-1 e vola in finale di Champions League di pallavolo femminile

Come in campionato anche nella Champions League di pallavolo femminile Conegliano batte Milano 3-1 e vola in finale. Nella final four di Istanbul Egonu e compagne partono meglio, ma la Imoco si riprende e chiude il primo set 25-21. Nel secondo set invece la rimonta è della Vero Volley: sotto 17-10, Milano risale fino al 25-20. Il terzo parziale è dominato dalle venete 25-17. Il quarto è il più equilibrato e le campionesse in carica si impongono 25-23. In finale Conegliano affronterà la vincente del match che vedrà opposta Scandicci contro il Vakifbank.