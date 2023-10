Conference: Italiano 'Fiorentina sa reagire, torniamo a vincere'

''Questa Fiorentina ha dimostrato nel tempo di saper reagire dopo un passo falso, alla Conference teniamo tantissimo e finché siamo dentro a tutti gli obiettivi non ci tireremo indietro. Il pensiero principale quindi è battere il Cukaricki e tornare a vincere''. Lo ha detto Vincenzo Italiano in vista della partita contro la formazione serba domani alle 21 al Franchi, terza giornata della fase a gironi. ''Non cerchiamo alibi né ci piangiamo addosso - ha continuato il tecnico viola - Mi auguro rispetto alla gara persa con l'Empoli di essere più concreti in tutte due le aree. E' stata una prestazione sotto tono da parte nostra ma questa non deve deconcentrarci né macchiare il nostro inizio di stagione che è stato straordinario''. Italiano ha poi annunciato che per domani non sarà a disposizione Bonaventura (motivi precauzionali) né recupererà Biraghi già assente lunedì per una botta subita in Nazionale. Abili e arruolabili tutti gli altri compreso Ikoné che si è allenato in gruppo.