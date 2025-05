Il Chelsea di Enzo Maresca è la prima finalista di Conference League. I blues hanno battuto il Djurgarden per 1-0 a Stampford Bridge grazie ad una rete di Dewsbury-Hall al 38'. All'andata gli inglesi si erano imposti per 4-1 sugli svedesi. In finale il Chelsea affronterà la vincente tra Fiorentina e Betis Siviglia.