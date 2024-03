Conference League: Italiano, 'col Maccabi sarà gara tosta'

''Ricominciamo questa cavalcata in Europa contro un avversario che dobbiamo rispettare perché arriva dall'Europa League. Non esistono partite semplici e anche questa sarà tosta. Ma noi vogliamo fare bene per poi prepararci al meglio per la gara di ritorno''. Così Vincenzo Italiano alla vigilia della partita valida per gli ottavi d'andata di Conference League domani alle 21 contro il Maccabi Haifa sul neutro di Budapest, scelta dovuta per motivi di sicurezza legati al conflitto israelo-palestinese. ''Siamo qui tutti a pregare e a sperare perché si arrivi alla pace - ha aggiunto il tecnico della Fiorentina - Nessuno vuol vedere ancora immagini di guerra e distruzione''. La formazione israeliana sarà sostenuta da circa 4000 tifosi fra quelli residenti in Ungheria e quelli attesi da Israele, mentre al seguito della Fiorentina sono annunciati poco meno di 400 sostenitori.