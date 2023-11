Conference League: Italiano, "Grandissimo secondo tempo"

"Abbiamo messo una seria ipoteca per il passaggio ma andiamo a giocare l'ultima per vedere chi passerà per primo" direttamente agli ottavi. Lo afferma Vincenzo Italiano dopo la vittoria della sua Fiorentina contro il Genk in Conference League. "Abbiamo fatto un grandissimo secondo tempo. Non abbiamo concesso nulla, abbiamo giocato bene. il secondo gol è arrivato da una giocato corale di qualità. Oggi sono entrati tutti bene. Sono contento".