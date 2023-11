Conference League: Italiano 'non siamo venuti ad allenarci'

"Non siamo venuti qui per fare un allenamento, dobbiamo affrontare questa partita come all'andata, sbloccarla subito e metterci dentro tutta la nostra qualità''. Lo ha detto Vincenzo Italiano intervenendo dallo stadio di Leskovac dove domani alle 18,45 (arbitra il tedesco Schroder) la Fiorentina affronterà il Cukaricki per la quarta giornata della fase a gironi di Conference League. La gara d'andata terminò 6-0 per i viola che al momento sono in testa al proprio girone. ''Dobbiamo tornare a vincere e a fare gol, cosa che non riusciamo a fare da tre partite di campionato - ha continuato il tecnico viola - Abbiamo bisogno di ripartire e continuare a fare punti in Conference''. Tra i viola mancherà Lucas Beltran rimasto a Firenze per smaltire il trauma contusivo all'emicostato sinistro riportato domenica contro la Juve.