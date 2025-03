Conference League: Palladino punta alla vittoria contro il Panathinaikos

''Teniamo moltissimo alla Conference League e domani faremo di tutto per provare a vincere''. Così Raffaele Palladino presentando l'andata degli ottavi di finale ad Atene contro il Panathinaikos (18,45, ora italiana). ''Non pensiamo alla trasferta di domenica a Napoli ma solo a questa gara che è importantissima per tutti noi - ha continuato il tecnico viola - Affrontiamo una squadra piena di giocatori di valore ma noi siamo venuti per fare una grande prestazione, con personalità e coraggio''. Fra i 21 convocati c'è anche Kean che ha superato il trauma cranico riportato dieci giorni fa. ''Moise sta meglio, ha superato quanto accaduto a Verona, è a disposizione come lo è Gudmundsson. Domani sceglierò chi schierare''. Già deciso chi ci sarà tra i pali: ''Giocherà Terracciano, perché un grande portiere e un grande uomo. Io e la società crediamo in lui".