Conference: Pioli, spero di avere risposte anche in campionato

''Abbiamo interpretato bene questa partita, con determinazione. Il campionato però è un'altra cosa, mi auguro di avere risposte anche lì, intanto è arrivata questa vittoria, la prossima partita magari faremo un altro passo in avanti''. E' soddisfatto ma con cautela Stefano Pioli che in Conference League finora ha sempre vinto al contrario di quanto accaduto fin qui in campionato. ''Stiamo cercando degli equilibri e in questo momento non possiamo permetterci più di due giocatori offensivi - ha aggiunto il tecnico viola tenendosi stretto il successo per 3-0 sul Rapid Vienna -. Magari potrà accadere più avanti ma i risultati attualmente non sono ancora quelli che vogliamo. L'inizio difficile ha complicato il nostro momento, certi episodi ci hanno condizionato, penso anche anche a questo avvenuto col Milan, noi però abbiamo fallito un'occasione''. La carica di Edin Dzeko in vista della sfida contro il Bologna: ''Questo successo ci trasmette fiducia ma sappiamo che domenica non avremo vita facile, non è normale per una squadra come la nostra non aver ancora mai vinto in Serie A, bisogna tutti dare di più''.