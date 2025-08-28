Conference: sfuma sogno della Virtus San Marino, fuori da gironi
Battuti in casa dagli islandesi del Breidablik
Si infrange contro gli islandesi del Breidablik Kopavogur il sogno della Virtus Acquaviva di San Marino di essere la prima squadra della piccola repubblica a pochi chilometri da Rimini a qualificarsi nella fase a gironi di Conference League. I sanmarinesi sono stati sconfitti per 3-1 in casa in uno stadio pieno di tifosi: i neroverdi avrebbero dovuto recuperare la sconfitta per 2-1 dell'andata. Impresa non impossibile ma resa più difficile per l'espulsione di un proprio giocatore sul finire del primo tempo a causa di una doppia ammonizione. Il primo tempo era terminato sul risultato di 1-1.
