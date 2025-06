Coni: al via prima votazione, per elezione 41 preferenze

Si sono conclusi gli interventi dei candidati alla presidenza del Coni e sono cominciate le votazioni. Sono rimasti sei i candidati dopo le rinunce di Macchiarola e Bartalucci. Restano in corsa: Luciano Buonfiglio, Luca Pancalli, Franco Carraro, Mauro Checcoli, Pierluigi Giancamilli e Carlo Iannelli. A votare saranno 81 (Buonfiglio da candidato presidente non poteva partecipare alla votazione sui ricorsi, ma puo' a quella per la presidenza). Per essere eletti alla prima tornata serviranno comunque 41 preferenze.