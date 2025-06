Coni: Buonfiglio 'Ora è tempo dei fatti, non delle parole'

"Presidente Malagò, prima di tutto un saluto e un ringraziamento per questi 12 anni. Grazie anche a chi mi è stato vicino in questi sei mesi". Sono le prime parole di Luciano Buonfiglio, eletto presidente del Coni. "Desidero poi sottolineare la correttezza di Luca Pancalli - ha aggiunto -. A lui va il mio più affettuoso saluto. Non posso non sottolineare i membri Cio che sono qui, sono un valore aggiunto. Non è il tempo delle parole, ci aspettano i fatti. Eleggeremo una giunta perché c'è un grande cambiamento, votate con il cervello prima che con il cuore".

Il nuovo numero uno, nel suo discorso subito dopo l'elezione, oltre a ringraziare tutti ha voluto rendere omaggio all'altro candidato, Luca Pancalli, sottolineando "la correttezza dell'altro competitor. A lui va il mio più affettuoso saluto". Da tutti i presenti, quindi, è arrivato un lungo applauso all'indirizzo dell'ex numero 1 del Cip, un gesto sincero per rendere omaggio al candidato sconfitto che ha totalizzato 34 preferenze contro le 47 di Buonfiglio.