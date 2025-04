Coni: Paltrinieri candidato a consiglio in quota atleti

Sono stati pubblicati i candidati al consiglio nazionale del Coni in vista delle elezioni del prossimo 26 giugno e tra i nomi di prestigio figura quello del nuotatore azzurro Gregorio Paltrinieri, pluricampione olimpico e mondiale, in quota atleti. In quota tecnici, invece, c'è Marta Pagnini, bronzo a Londra 2012 e oggi consigliera federginnastica.