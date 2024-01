Coni, Richiederemo incontro con Abodi per discutere dei principi informatori, afferma Malagò

"I lavori sono terminati e intendiamo richiedere un incontro con il ministro Abodi per presentare i risultati di questa comunicazione, portata da una vasta rappresentanza di presidenti. Sono coinvolti anche gli enti di promozione sportiva e speriamo di trovare un punto di incontro tra le richieste del governo e le conclusioni della commissione." Queste sono state le parole del presidente del Coni, Giovanni Malagò, durante la conferenza stampa successiva alla Giunta Nazionale, in cui si è discusso dei principi fondamentali dello Statuto, al centro del dibattito nell'ultimo Consiglio Nazionale del Coni prima di Natale. "Speriamo di portare al prossimo consiglio un punto di incontro sui principi fondamentali", ha aggiunto. Malagò ha poi parlato dell'incontro avuto con Sport e Salute e il ministro Abodi per definire le deleghe e le competenze del Coni e delle società interne al governo. "Per quanto riguarda i confini, siamo d'accordo - ha concluso - Ieri abbiamo avuto questo incontro, Abodi ha voluto essere presente per chiarire e sistemare alcuni elementi. Quello che ho detto al consiglio nazionale a dicembre lo ribadisco, le linee guida sui nostri confini e quelli di Sport e Salute sono molto chiare". Il 9 febbraio alle 11.30, presso l'Aula Magna del Cpo Giulio Onesti, si terrà la presentazione del master della scuola dello sport del Coni in management olimpico, con la lectio magistralis di Gianni Letta e un video saluto del presidente del Cio, Thomas Bach. Il 1° marzo, invece, alle 12.30, sarà inaugurato il palazzetto dello sport polifunzionale presso il Cpo Giulio Onesti."