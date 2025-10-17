Conte, McTominay dopo grande stagione ora è molto marcato

"McTominay ha cambiato status, lo scorso anno è stato il miglior giocatore del campionato, e quindi dagli avversari ci sono accorgimenti molto diversi quest'anno su di lui". Lo ha detto il tecnico del Napoli Antonio Conte parlando dello scozzese.

"Ricordo che non giocava nello United - ha aggiunto Conte - doveva dimostrare tutto, oggi ha cambiato status e le attenzioni nei suoi confronti da chi prepara la partita sono totalmente diverse".

Per quanto riguarda i singoli, Conte ha parlato anche di Gilmour che dovrà sostituire Lobotka infortunato in questo ciclo di match: "L'anno scorso - ha detto - Gilmour ha sostituito benissimo Lobotka, ho totale fiducia in lui. Sia nella fase iniziale che nella parte finale del campionato ha sempre risposto presente, sa sostituire Lobotka in maniera perfetta. Trovarne un altro in questa rosa è difficile, dovremmo adattare qualcun altro, ma non abbiamo altri play maker".