Conte, 'si parla di arbitri e si mandano in confusione'

"Non mi metto a parlare di arbitraggi. Lasciamo stare. Appena si parla vedete che li mandiamo in confusione. Qualcuno ha parlato ed è successo di tutto e di più. E' necessario credere nell'attenzione equilibrata da parte degli arbitri". Antonio Conte interviene sul tema dei direttori di gara e delle polemiche delle ultime settimane.

"Però dispiace - osserva - perché a volte vedi come il sistema non si base su fondamenta solide perché al primo soffio di vento, quando qualcuno si è alzato per migliorare il calcio italiano vedete quello che è successo. Ma io parlo su realtà dei fatti, su cose concrete. Allora lasciamo tranquilli gli arbitri".

"Certo - aggiunge - a volte faccio fatica a veder richiamare un arbitro al monitor. Non significa che l'arbitro deve cambiare per forza la decisione. Chi sta al Var deve chiamarlo sapendo che significa metterlo all'attenzione di 80 mila persone e chi è chiamato si sente in dovere di cambiare anche se in tante occasioni l'arbitro aveva preso la decisione giusta. Facciamo attenzione - conclude Conte - dobbiamo cercare di essere più collaborativi ma nella maniera giusta".