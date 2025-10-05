Conte 'vittoria importante, ci abituiamo a Champions e Serie A'

"Il doppio impegno tra campionato e Champions nel nostro percorso è nuovo, non siamo abituati dallo scorso anno. Abbiamo aggiunto per questo 9 giocatori nel mercato per strutturare la rosa, ma devono giocare e integrarsi bene". Lo ha detto il tecnico del Napoli Antonio Conte a Dazn dopo il successo 2-1 sul Genoa, in un match difficile come la vittoria 3-2 con il Pisa dopo l'esordio in Champions.

"Lo scorso campionato - ha detto Conte - è stato vinto in maniera straordinaria ma questa è la nostra stagione più complessa perché inserire nove giocatori a Napoli in un ambiente scudetto non è facile, vengono da ambienti diversi e, tranne De Bruyne, hanno bisogno di giocare e alzare il livello per migliorare. Ci stiamo strutturando giocando per i due fronti e pagando a volte su alcune scelte da fare".

Conte sugli infortunati di oggi nel Napoli ha detto che "Lobotka e Politano saranno valutati, Matteo ha un affaticamento al bicipite, lo stesso per Lobotka che scivolando ha sentito dolore nel pube".

Ultime parole per Hojlund, che ha segna til gol vincente, il quarto in questa stagione: "Hojlund ha 22 anni - ha detto Conte - e non aveva un ruolo principale allo United. Ha ancora margine di crescita importanti, deve lavorare perché può diventare un crack a livello di attaccante lo sta dimostrando. De Bruyne? Bisogna gestire campionato, Champions, Giocatore per me molto importante si è integrato perfettamente per noi, per come gioca lui, farlo con 4 centrocampisti ci dà tanta qualità. Ma tutti i ragazzi entrati nella ripresa hanno dato una mano".