Conte,bene il Como e noi in ripresa, match di stampo europeo

"E' stata una partita giocata a livello molto alto. Le statistiche alla fine del match dicono che il Como può recriminare sul rigore ma nella ripresa noi meritavamo qualcosa di più". Lo ha detto il tecnico del Napoli Antonio Conte dopo lo 0-0 contro i lombardi.

"Tanti pensano - ha detto Conte - che Como sia una squadra piccola, invece è realtà che fa grandi cose, complimenti a loro e a noi che abbiamo fatto una partita seria, bella, giocata all'arma bianca. Cercavamo di conquistare la palla alti e anche loro in un match di stampo europeo, nessuna delle due si è seduta nella propria area ad aspettare di prendere il gol o fare ripartenze. Da noi un'ottima prestazione, meglio oggi che in altre occasioni. Ho avuto risposte da una squadra di alto livello".

Conte spiega che "abbiamo giocato bene nonostante qualche difficoltà, con Gilmour fuori dopo una mezz'ora e una nuova costruzione da fare in campo. Anche Spinazzola è out con il dolore ma ha giocato molto bene Olivera. Ho visto oggi sostituzioni che mi fanno bene, perché Elmas ha fatto una prestazione di spessore. Abbiamo giocato contro un Como che sta facendo una buonissima stagione, non dimentichiamo che ha già battuto al Juve, sono in netta crescita, l'anno scorso sono andati ko qui e ci hanno battuti in casa loro. Oggi è tornato per tutto il match Rrahmani e anche Hojlund è rientrato ma si vedeva che aveva un po' di ruggine, ha lottato, per noi è un giocatore importante. Ora dobbiamo recuperare ed essere pronti per la Champions di martedì".

Ultime parole su Lukaku, tornato a Napoli dopo la lunga terapia in Belgio e che ha visto il match dalla tribuna: "quando rientra - ha detto Conte - dovete chiederlo ai medici, lui cerca di lavorare di riassorbire l'infortunio grave avuto ad agosto, ma la sua presenza fa bene al gruppo, rivivere spogliatoio bene per lui e per noi. E' un ragazzo serio e leader. saremo ancora più contenti quando ci potrà aiutare in campo".