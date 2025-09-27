Conte,con Milan grande sfida,ma vediamo classifica a fine andata

"Ci concentriamo sulla quinta partita di campionato, dare altre definizioni ora è molto affrettato e anticipatorio. C'è una stagione lunga per tutti, il tempo dirà come si sta evolvendo il campionato. Vedo grande equilibrio ora e bisogna aspettare almeno il girone di ritorno per capire bene la situazione". Lo ha detto il tecnico del Napoli Antonio Conte alla vigilia del match a San Siro contro il Milan rispondendo se sia già sfida scudetto.

"Domani - ha aggiunto - noi vogliamo fare il nostro massimo e il Milan anche. Contro Milan, Inter e Juve sono sempre big match perché sono squadre con tradizione e palmares di tutto rispetto e ogni anno giocano puntando al massimo. Le rispettiamo tutte sapendo anche che è una bella vetrina per i ragazzi a San Siro e andiamo a giocarci al massimo la partita".