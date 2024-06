Coppa America, l'Argentina batte 2-0 il Canada nel primo match

Nella partita inaugurale della 48ma edizione della Coppa America di calcio, i campioni in carica del torneo e del mondo dell'Argentina hanno battuto 1-0 il Canada. Allo stadio di Atlanta, in Georgia, la nazionale del capitano Lionel Messi è passata in vantaggio al 49' con un gol di Julian Alvarez su assist di Alexis Mac Allister. Il raddoppio è arrivato all'88' con la rete di Lautaro Martinez su passaggio di Messi.