Coppa America: Usa e Bolivia ko, ai quarti Uruguay e Panama

Gli Stati Uniti padroni di casa e la Bolivia non superano i gironi della Coppa America di calcio: nella terza giornata della fase preliminare del torneo sono stati battuti ieri sera rispettivamente 1-0 e 3-1 da Uruguay e Panama, che accedono ai quarti di finale. La rete che ha mandato ko la nazionale statunitense è arrivata al 66' ad opera dell'uruguaiano Mathias Olivera, difensore del Napoli. Per i panamensi in gol Jose Fajardo al 22', Eduardo Guerrero al 79' e Cesar Yanis al 91'; ai boliviani non è bastata la rete di Bruno Miranda al 69'. Stasera (nella notte in Italia) in campo le ultime partite dei gironi, Brasile-Colombia e Costarica-Paraguay.