Coppa d'Asia, Momento di silenzio per la Palestina, seguito dalla vittoria dell'Iran 4-1

I tifosi hanno osservato un minuto di silenzio in omaggio alle vittime palestinesi del conflitto tra Hamas e Israele prima della vittoria per 4-1 dell'Iran sulla squadra palestinese alla Coppa d'Asia di calcio. Il torneo, fino al 10 febbraio in Qatar, si svolge per i giocatori palestinesi nell'ombra della guerra in corso nella Striscia di Gaza, dopo l'attacco terroristico di Hamas in Israele del 7 ottobre. L'ovazione più grande della serata è stata riservata al marcatore palestinese Tamer Seyam, che ha portato il punteggio sul 3-1, per poi festeggiare con le lacrime agli occhi, puntando il dito verso il cielo. Nello stadio Education City di Doha alcuni tifosi hanno indossato la tradizionale kefiah quando è risuonato l'inno palestinese, prima del minuto di silenzio, rotto solo da qualche coro "Palestina libera". Sugli spalti altri hanno sventolato una grande bandiera palestinese con lo stesso slogan. Nell'Iran a segno anche il romanista Sardar Azmoun, entrato dalla panchine, ed autore della quarta rete.