Coppa Davis: la Germania batte il Canada, semifinale con Olanda

La Germania si è qualificata per la semifinale di Coppa Davis battendo 2-0 il Canada e sfiderà per un posto in finale l'Olanda, che ieri aveva eliminato la Spagna, nel giorno dell'addio al tennis di Rafa Nadal. Daniel Altmaier, numero 88 del mondo e chiamato in extremis al posto di Alex Zverev, ha firma il primo punto battendo 7-6, 6-4 Gabriel Diallo, n.86. Nel secondo singolare, Jan-Lennard Struff (n.43) ha battuto in rimonta Denis Shapovalov (n.56), col punteggio di 4-6, 7-5, 7-6.