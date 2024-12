Coppa Davis: si terranno in Italia le Finals dal 2025 al 2027

L'Italia ospiterà la Davis Cup Final 8 dal 2025 al 2027. Lo ha annunciato l'ITF, nel corso della cerimonia di sorteggio degli incontri di primo turno dei Qualifiers in programma a febbraio. In quanto nazione ospitante, l'Italia è qualificata di diritto per la Final 8 che si svolgeranno di novembre, con gli azzurri che cercheranno di aggiudicarsi la coppa per la terza volta dopo le due consecutive, 2023 e 2024, conquistate a Malaga. L'Olanda, finalista dell'ultima edizione contro l'Italia, ha avuto la seconda wild card ed entrerà nella competizione a settembre, in occasione del secondo turno delle qualificazioni, ovvero gli scontri decisivi per l'accesso alla Final 8 che da quest'anno prendono il posto della fase a gironi.