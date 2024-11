Coppa Davis: Volandri, siamo concentrati sull'obiettivo

"Siamo concentrati sull'obiettivo", ovvero conservare in Italia la Coppa Davis. Così il capitano azzurro Filippo Volandri a Malaga, nella conferenza stampa che precede l'incrocio con l'Argentina di giovedì. "Le condizioni sono diverse, ma in Italia abbiamo giocatori che si abituano velocemente. Siamo felici di essere qui, e pronti. Anche Jannik, a giudicare dall'ultima settimana, lo è" ha aggiunto Volandri. Che poi ha ringraziato chi é rimasto a casa: "Siamo nel mezzo di un percorso iniziato quattro anni fa. Ho sempre chiesto disponibilità. E ormai mi hanno abituato a darmela. Ho cinque ragazzi straordinari qui, e anche tanti a casa. Mi vorrei soffermare su chi non è qui oggi e mi ha dato piena disponibilità ad esserci fino all'ultimo, per ogni evenienza. Bisogna riconoscere alla squadra, che non è fatta solo da me e dai cinque ragazzi qui, ma da tutti quelli che ne hanno fatto parte e ne faranno parte, un grande senso di appartenenza".