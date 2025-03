Coppa del Mondo: Loic Meillard trionfa nello slalom gigante di Hatfiell

Ennesimo festival svizzero anche nello slalom gigante di coppa del mondo ad Hatfiell, il penultimo della stagione. Ha vinto - 28 anni e quinto successo in carriera e oro in speciale a Saalbach - Loic Meillard in 2.18.20 davanti ai connazionali Marco Odermatt e Thomas Tumler. Con questo risultato, Odermatt ha anche conquistato matematicamente la sua quarta coppa del mondo consecutiva e anche la coppa di slalom gigante.

In classifica generale, l'elvetico ha infatti 1596 punti quando mancano cinque gare alla fine della stagione, Irraggiungibile dal suo unico rivale, il norvegese Henrik Kristoffersen, oggi solo in 16/o.

In Norvegia è stata una gara deludente per l'Italia che vede in classifica come unico azzurro solo il veterano Luca De Aliprandini, 19/o. Per troppi errori sono finiti fuori Alex Vinatzer e Filippo Della Vite. All'ultimo gigante delle Finali di Sun Valley per l'Italia parteciperanno De Aliprandini e Vinatzer.