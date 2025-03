Coppa del Mondo Sci: Lara Gut-Behrami domina la discesa di Sun Valley

Nell'unica prova della discesa per le finali di coppa del mondo di sci di Sun Valley la più veloce è stata la svizzera Lara Gut-Behrami con il tempo di 1'27″79, alle sue spalle l'altra elvetica, Corinne Suter. Terzo posto per l'austriaca Cornelia Huetter, a 21 centesimi, davanti alla giovane elvetica Malorie Blanc a 51.

Sofia Goggia e Federica Brignone devono ancora adattarsi al meglio al pendio dell'Idaho, con la bergamasca che aggancia il settimo posto a 65 centesimi, mentre la valdostana è ottava a 1″07.

Più attardata Nicol Delago 15/a a 1″79 dalla Gut-Behrami, Laura Pirovano è 16/a a 1″81, Nadia Delago 18/a a 1″99, mentre Marta Bassino è 20/a a 2″28.

Lara Gut-Behrami sembra intenzionata a dare il tutto per tutto in queste finali, ma l'atleta più temibile, in ottica coppa di discesa è l'austriaca Cornelia Huetter, apparsa a suo agio sulla neve americana. Brignone guida la classifica di specialità con 384 punti, contro i 368 dell'austriaca e i 350 della Goggia. Sarà fra loro che si faranno i giochi domani sera.