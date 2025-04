Coppa della Consuma: emozioni e test per Faggioli alle porte di Firenze

La Coppa della Consuma come sempre regala fascino e novità alle porte di Firenze. La gara toscana è organizzata dall'Automobile Club Firenze attraverso la partecipata Aci Promuove in collaborazione con Reggello Motorpsort ed è secondo appuntamento del Campionato Italiano Velocità Montagna Nord e Sud ed apertura stagionale del Campionato Italiano Velocità Salita Auto Storiche. La corsa che da Diacceto si arrampica fino al passo della Consuma attraverso gli 8.450 metri di spettacolare ed impegnativo tracciato su cui son state scritte grandi pagine di automobilismo.

Gara di casa per il 18 volte tricolore Simone Faggioli, l'asso di Bagno a Ripoli che vanta 13 titoli europei e che si appresta a volare in Colorado per la Pikes Peak a giugno. Il pluri campione userà il tracciato domestico per testare l'ultima aggiornata versione della Nova Proto NP 01 con cui punterà al Tricolore Supersalita 2025 che scatterà in Valcamonica il prossimo 11 maggio. -" Diciamo che NovaProto ha fatto degli aggiornamenti aerodinamici su fondo e ali della vettura per migliorare sia il carico e la velocità e poi abbiamo fatto anche delle migliorie a livello motoristico, però vanno testate per verificare se funzionano concretamente ed in modo efficace"- così l'alfiere Best Lap e vanto di AC Firenze ha spiegato lo scopo del test alla Consuma.

Altro debutto sarà quello della Nova Proto in versione NP 03 con guida centrale affidata al giovanissimo nisseno e Campione Italiano Sportscar Motori Moto 2024, Andrea Di Caro. Per la giovane conferma siciliana Faggioli si è espresso così: -"Sì, Andrea avrà una vettura nuova una NovaProto NP03 2025 motore Aprilia da 1150 cc, evoluto con elettronica Efi RGcartronik. Sarà suo compito acquisirne i dati per lo sviluppo dell'auto in questa configurazione"-. Di Caro, 21 anni, ha brillato nella scorsa stagione per aver vinto tutte e 6 le gare, con esordio assoluto in 5 delle stesse.

Esordio stagionale per il Campionato italiano velocità Salita Auto Storiche, la massima serie Tricolore ACI Sport dove protagonniste sono le auto che hanno scritto la storia dell'automobilismo e che continuano ad offrire grandi emozioni attraverso i loro indomiti ed appassionati piloti. Ci saranno i padroni di casa Stefano e Giuliano Peroni, con il loro cumulo di titoli in 3° e 5° raggruppamento. Parte dalla Toscana la difesa del titolo di 4° Raggruppamento per il siciliano Salvatore Totò Riolo su PCM BMW, come in 1° Raggruppamento riflettori puntati su un altro toscano di lungo corso come il pluri campione Tiberio Nocentini.