Coppa Italia: 3-1 al Napoli, Lazio ai quarti

La Lazio vola sulle 'ali' di Tijjani Noslin, mentre il Napoli 2.0 precipita in picchiata quando meno te lo aspetti. Nella fredda serata di Coppa Italia dell'Olimpico, l'attaccante olandese gela la capolista della Serie A conquistando con pieno merito i quarti di finale della competizione per i biancocelesti che ora affronteranno la vincente di Inter-Udinese in programma il 19 dicembre. A dominare la scena, per la squadra di Baroni, è subito l'ex Verona che porta in vantaggio i suoi alla mezz'ora dopo il rigore sbagliato da Zaccagni. Dura poco il pari quasi istantaneo di Simeone perchè un Noslin sontuoso, tra la fine del primo e l'inizio del secondo, firma una tripletta (per il definitivo 3-1), la prima in carriera, da raccontare ai nipoti e mette in cassaforte la qualificazione dei laziali.