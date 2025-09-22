Acquista il giornale
Acquista il giornale
ULTIM'ORA

Coppa Italia: Allegri 'con Lecce Leao out, Nkunku forse dal 1'

'E' l'occasione per vedere chi ha giocato di meno'

di Redazione Sport
22 settembre 2025
'E' l'occasione per vedere chi ha giocato di meno'

'E' l'occasione per vedere chi ha giocato di meno'

XWhatsAppPrint

"Leao domani assolutamente non ci sarà. Lo valuteremo giovedì e venerdì e poi decideremo se potrà essere o meno a disposizione per il Napoli. Nkunku sta meglio, potrebbe anche partire dall'inizio. Domani è un'occasione per vedere chi ha giocato meno, ma è un'occasione per andare avanti e passare il turno": lo dice il tecnico del Milan Massimiliano Allegri a Mediaset alla vigilia della sfida contro il Lecce valida per i sedicesimi di Coppa Italia.

"Domani è una competizione diversa dal campionato, è una gara da dentro o fuori. Non ci sono nemmeno i supplementari, quindi non dobbiamo arrivare ai rigori che sono una lotteria. Vincere non è mai facile, dovremo avere il giusto approccio", avverte Allegri. Il Milan è reduce dalla vittoria contro l'Udinese ma domenica sfiderà il Napoli a San Siro, probabile quindi un po' di turnover per i rossoneri.

© Riproduzione riservata

Continua a leggere tutte le notizie di sport su