Coppa Italia, definiti tabellone e date e orari fino ai 32/i

La Lega Serie A ha reso noto il tabellone per l'edizione 2025/26 della Coppa Italia e gli orari del turno preliminare, al via il 9 agosto, e dei match dei 32/i di finale, che cominciano a Ferragosto. Il format resta quello delle ultime edizioni con la presenza di 44 squadre - tutte quelle di A e di B e 4 della Lega Pro) -, con le otto big (Bologna, Napoli, Inter, Atalanta, Juventus, Roma, Fiorentina, Lazio) che entreranno in lizza dagli ottavi, a dicembre, e che giocheranno la gara secca in casa. I sedicesimi si giocheranno a settembre. Il Milan, che non è testa di serie, giocherà il 17 agosto contro il Bari.

Date e orari del turno preliminare:

9 agosto ore 20.30 Virtus Entella-Ternana

10 agosto ore 19.30 Padova-Vicenza ore 20.30 Avellino-Audace Cerignola ore 20.30 Pescara-Rimini

date e orari dei trentaduesimi: