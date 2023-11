Coppa Italia: il Toro crolla, agli ottavi va il Frosinone

Il Torino esce dalla coppa Italia, il Frosinone passa agli ottavi di finale, dopo i tempi supplementari, vincendo 2-1. I granata confermano di essere in crisi nonostante la vittoria di Lecce e vengono di nuovo contestati dalla tifoseria, Di Francesco può esultare e nel prossimo turno troverà il Napoli. Juric fa le prove di 3-5-2 con la coppia d'attacco titolare, lanciando Zapata insieme a Sanabria dal primo minuto con un turnover ragionato. Il Frosinone va subito avanti con Ibrahimovic, i granata rispondono con Zima e chiudono il primo tempo sul pareggio. Nella ripresa le occasioni latitano, si prosegue ai supplementari con il nuovo vantaggio ciociaro: Reinier sfrutta la voragine che si apre nella difesa granata, è una sorta di fuga per la vittoria. Il Toro colpisce una traversa con Karamoh e combina poco altro. Alla fine la contestazione è feroce: la Maratona chiama i granata sotto la curva, i giocatori rientrano a testa bassa negli spogliatoi. Sotto lo spicchio ospiti, invece, è festa per il Frosinone, che si rialza dopo la rimonta subita a Cagliari e si regala il Napoli agli ottavi.