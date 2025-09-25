Acquista il giornale
Acquista il giornale
ULTIM'ORA

Coppa Italia: il Toro si rialza, batte il Pisa e avanza

Ai granata basta il gol di Casadei, agli ottavi trova la Roma

di Redazione Sport
25 settembre 2025
Ai granata basta il gol di Casadei, agli ottavi trova la Roma

Ai granata basta il gol di Casadei, agli ottavi trova la Roma

XWhatsAppPrint

Il Toro avanza in Coppa Italia, la squadra di Baroni vince 1-0 e contro il Pisa basta la rete di Casadei dopo 9': agli ottavi di finale ci sarà la Roma in gara secca all'Olimpico. Baroni ne cambia addirittura nove rispetto all'ultima uscita, gli unici superstiti dello 0-3 contro l'Atalanta sono Coco e Ismajli. Tra i pali c'è il secondo portiere Paleari, in difesa viene sperimentato Dembele da braccetto, in corsia esordisce Nkounkou e in attacco c'è Adams. Anche Gilardino fa ampio turnover, il suo Pisa ha tante seconde linee e davanti viene scelto il tandem Lorran-Meister. L'uomo più pericoloso del Toro è Casadei: all'8' prende le misure con un colpo di testa di poco a lato, un minuto dopo realizza l'1-0 svettando di testa sul corner battuto da Ngonge. Si gioca in un clima surreale, con la Maratona senza striscioni e bandiere e con meno diecimila spettatori sugli spalti. Per la ripresa i tifosi del Toro alzano la voce e tornano a contestare il presidente Cairo, l'arbitro Pezzuto cancella le reti di Ismajli per fallo di mano e quelle di Lorran e Albiol per posizione irregolare. Cuadrado lascia i suoi in 10 a metà secondo tempo per qualche parola di troppo verso il direttore di gara, Baroni stravolge il suo tridente e inserisce Abouhklal, Simeone e Ngonge. Il Toro viene salvato in extremis da Paleari che si supera su Tramoni e conquista il pass per gli ottavi contro la Roma. Ora le due squadre torneranno a pensare al campionato: il Pisa avrà il derby contro la Fiorentina, i granata andranno a Parma nel posticipo del lunedì.

© Riproduzione riservata

Continua a leggere tutte le notizie di sport su