Coppa Italia: il Toro si rialza, batte il Pisa e avanza

Il Toro avanza in Coppa Italia, la squadra di Baroni vince 1-0 e contro il Pisa basta la rete di Casadei dopo 9': agli ottavi di finale ci sarà la Roma in gara secca all'Olimpico. Baroni ne cambia addirittura nove rispetto all'ultima uscita, gli unici superstiti dello 0-3 contro l'Atalanta sono Coco e Ismajli. Tra i pali c'è il secondo portiere Paleari, in difesa viene sperimentato Dembele da braccetto, in corsia esordisce Nkounkou e in attacco c'è Adams. Anche Gilardino fa ampio turnover, il suo Pisa ha tante seconde linee e davanti viene scelto il tandem Lorran-Meister. L'uomo più pericoloso del Toro è Casadei: all'8' prende le misure con un colpo di testa di poco a lato, un minuto dopo realizza l'1-0 svettando di testa sul corner battuto da Ngonge. Si gioca in un clima surreale, con la Maratona senza striscioni e bandiere e con meno diecimila spettatori sugli spalti. Per la ripresa i tifosi del Toro alzano la voce e tornano a contestare il presidente Cairo, l'arbitro Pezzuto cancella le reti di Ismajli per fallo di mano e quelle di Lorran e Albiol per posizione irregolare. Cuadrado lascia i suoi in 10 a metà secondo tempo per qualche parola di troppo verso il direttore di gara, Baroni stravolge il suo tridente e inserisce Abouhklal, Simeone e Ngonge. Il Toro viene salvato in extremis da Paleari che si supera su Tramoni e conquista il pass per gli ottavi contro la Roma. Ora le due squadre torneranno a pensare al campionato: il Pisa avrà il derby contro la Fiorentina, i granata andranno a Parma nel posticipo del lunedì.