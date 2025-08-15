Acquista il giornale
Coppa Italia: l'Empoli supera la Reggiana ai rigori

di Redazione Sport
15 agosto 2025
L'Empoli batte la Reggiana ai rigori e supera il primo turno di Coppa Italia. I toscani, neo-retrocessi in Serie B, si sono imposti ai rigori dopo che i tempi regolamentari si erano conclusi sull'1-1. Erano stati proprio gli ospiti a portarsi in vantaggio grazie a Gondo. Di Ilie il pari in piena ripresa. Ai calci di rigore gli amaranto sbagliato tre penalty, consentendo così a Busiello di realizzare la rete per la vittoria.

