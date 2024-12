Coppa Italia:Napoli; Conte 'non abbiamo giocato per perdere'

"Non abbiamo giocato per perdere, fossimo usciti lo stesso non avrei avuto l'opportunità per testare i giocatori. Oggi era un test importante, volevamo passare il turno. Abbiamo fatto questa valutazione ed abbiamo ritenuto fosse giusta, i ragazzi meritavano di avere questa opportunità. Non posso essere deluso da quello che ho visto, avevamo voglia di passare il turno, ma abbiamo davanti a noi una stagione, non si può pensare di farsi il segno della croce e sperare che non succedano infortuni". Sono queste le parole di Antonio Conte, tecnico del Napoli, dopo la sconfitta in Coppa Italia contro la Lazio a chi chiede se il turnover messo in pratica contro i biancocelesti sia stato eccessivo. L'allenatore azzurro, poi, analizzando il match dell'Olimpico ammette come sia stato "molto equilibrato, potevamo fare qualcosa in maniera migliore. C'è stata grande voglia, ma faccio i complimenti alla Lazio. Quella di campionato sarà una partita diversa, giocheremo in casa ma sarà tosta perché la Lazio è forte, è attrezzata per fare anche l'Europa League con una rosa di valore come ha dimostrato anche oggi. E' inevitabile che noi cercheremo di fare la nostra partita", prosegue. Infine Conte, incalzato dalle domande sulla formazione, sottolinea ancora come non sia "giusto andare sui singoli, c'è sempre una prestazione di squadra da giudicare. Per l'impegno sono molto soddisfatto, per le altre cose è giusto che ognuno faccia le proprie valutazioni. Oggi abbiamo un qualcosa in più in mano rispetto a prima", conclude.