Coppa Tevere vinta dal Circolo Canottieri Tevere Remo

Combattutissima finale della Coppa Tevere nelle acque del fiume antistante il Circolo Canottieri Roma vincitore dell'edizione 2022. il Reale Circolo Canottieri Tevere Remo tra gli equipaggi da 8 si è aggiudicato la vittoria ed ha riconquistato la coppa ceduta agli avversari lo scorso anno. La regata che si disputa tutti gli anni per aggiudicarsi la prestigiosa "insalatiera d'argento" challenge si è conclusa con il tempo di 2'.22" sulla distanza di circa 600metri dell'equipaggio Rcctr in finale con i campioni uscenti. L'equipaggio era composto da Niccoló Massai Capovoga, Filippo Destro Castaniti, Matteo Scuriatti, Niccoló Pagàni, Simone Angeloni, Riccardo Balocchi, Ioseph Romagnolo, Riccardo Jansen. Timonati da Daniela Sanna, allenatrice delle donne allo stesso circolo. La giornata con un leggero vento ma in condizioni ottimali ha regalato grandi emozioni. A disputare la gara gli equipaggi degli altri circoli e ecco la classifica finale: ORO RCC TEVERE REMO ARGENTO CC ROMA BRONZO CC TIRRENIA.