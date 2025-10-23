Coppe: il Bologna vince a Bucarest, la Fiorentina a Vienna
In Europa League 2-1 dei rossoblù, 3-0 per i viola in Conference
Il Bologna vince 2-1 a Bucarest contro il Fcsb nella terza giornata di Europa League, mentre la Fiorentina, nel secondo turno di Conference League, si impone 3-0 sul campo del Rapid Vienna.
In Romania, i rossoblù vanno presto in vantaggio con Odgaard e tre minuti dopo raddoppia Dallinga. A inizio ripresa, la rete dei romeni con Birligea.
A Vienna, i viola segnano nel primo tempo con Ndour e a inizio ripresa c'è il 2-0 firmato Dzeko. Quasi allo scadere, arriva anche la rete di Gudmundsson.
Continua a leggere tutte le notizie di sport su