Corinthians nomina Dorival Júnior nuovo allenatore dopo sconfitta contro Flamengo

Il Corinthians ha annunciato la firma del suo nuovo allenatore, il 63enne brasiliano Dorival Júnior, il giorno dopo la sconfitta per 4-0 a Rio de Janeiro contro il Flamengo nel campionato di calcio brasiliano. Lo rendono noto i principali media locali.

Il contratto del nuovo tecnico, che sostituisce in panchina l'argentino Ramón Díaz, durerà fino alla fine del 2026. "È un momento importante della mia carriera. Spero di lasciare un'eredità. Il precedente staff tecnico guidato da Ramón ha fatto un ottimo lavoro e ci lascia in un momento speciale. Spero di dare seguito a tutto questo e di raggiungere i migliori risultati per questa grande squadra", ha detto l'ex allenatore della nazionale brasiliana esonerato un mese fa dopo la sconfitta contro l'Argentina per 4-1 in una partita di qualificazione per i Mondiali del 2026.

Júnior ha diretto questo pomeriggio il primo allenamento con la sua nuova squadra, a San Paolo.