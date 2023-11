CR7 rifiuta penalty, "Non è rigore", dice all'arbitro

Cristiano Ronaldo è noto per le sue prodezze, ma questa sera l'attaccante dell'Al-Nassr ha convinto l'arbitro a non assegnargli un rigore. Il 38enne è finito a terra al secondo minuto dopo una sfida nella partita di Champions League asiatica pareggiata 0-0 con gli iraniani del Persepolis. Ma quando l'arbitro cinese Ma Ning ha decretato il rigore, Ronaldo ha chiesto di rivedere la decisione sottolineando che non era fallo. Ning è stato inviato al monitor a bordo campo e alla fine ha cambiato la sua decisione. E così una combinazione tra l'assistente arbitrale e l'onestà di Cristiano Ronaldo ha salvato il Persepolis. La partita si è conclusa 0-0, con l'espulsione di Ali Lajami dell'Al Nassr al 17'. L'Al Nassr si era già qualificato per le fasi a eliminazione diretta prima della partita a Riyadh. La squadra della Saudi Pro League è in testa al Gruppo E con 13 punti dopo cinque partite e cinque punti di vantaggio sul Persepolis, secondo.