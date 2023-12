Creare un nuovo inizio per le Azzurre, la ricetta di Soncin

Andrea Soncin, tecnico della Nazionale di calcio femminile, ha dichiarato che "il nostro obiettivo è crescere e far diventare queste prestazioni straordinarie ordinarie" dopo aver chiuso al secondo posto la Nations League assicurandosi la permanenza in Lega A. Da tre mesi scarsi, Soncin è riuscito a cambiare il volto della Nazionale in un lavoro di vera e propria rinascita dopo la delusione del mondiale e l'addio di Milena Bertolini. Ha affermato che "abbiamo cercato di mettere un punto e creare un nuovo inizio, lanciando messaggi chiari alle ragazze che bisognava lavorare quotidianamente per conquistarsi la possibilità di indossare la maglia azzurra". Con le qualificazioni per gli Europei 2025 che inizieranno ad aprile, Soncin ha sottolineato che "cercheremo di creare sinergie ancora più forti con i club dai quali abbiamo trovato grandissima disponibilità per aiutare il movimento a crescere. Il nostro obiettivo è quello di crescere quotidianamente e di cercare di rendere queste prestazioni, che sono state straordinarie, ordinarie".