Cremonese in Serie A: Vittoria 3-2 sullo Spezia nei playoff

La Cremonese torna in Serie A. La squadra lombarda ha vinto 3-2 in casa dello Spezia nella finale di ritorno dei playoff di Serie B. In gol: Manuel De Luca (Cr) al 25' del primo tempo e al 34' del secondo tempo, Michele Collocolo (Cr) al 18' st, Salvatore Esposito (S) al 39' del st, Luca Vignali (S) al 40' del st. L'andata era terminata 0-0.

Partita dai due volti. Ai padroni di casa sarebbe bastato il pareggio; i lombardi per sperare nella promozione devono vincere. La Cremonese parte forte e passa a metà primo tempo. La reazione dei liguri non arriva, così nella ripresa i grigiorossi prima raddoppiano e poi addirittura si portano sul 3-0. Quando la partita sembra chiusa, lo Spezia si sveglia ed in due minuti accorcia fino al 3-2. Forcing finale dei liguri alla ricerca del pareggio con la Cremonese in difficoltà. Arriva il fischio finale. Festa della squadra di mister Giovanni Stroppa che festeggia sotto la curva ospite. Disperazione per lo Spezia.