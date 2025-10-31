Cremonese-Juventus, Chiffi arbitra la prima di Spalletti
Napoli-Como a Zufferli, Milan-Roma a Guida
Daniele Chiffi, di Padova, é l'arbitro designato per arbitrare Cremonese-Juventus, partita della 10ma giornata di Serie A che coincide con l'esordio di Luciano Spalletti sulla panchina bianconera. Il Napoli capolista riceve il Como, match affidato a Luca Zufferli di Udine, mentre la Roma, seconda benché a pari punti con i campani, nella trasferta in casa del Milan troverà in campo Marco Guida, di Torre Annunziata.
