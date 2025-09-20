Cremonese: Nicola fa a meno di Vardy, con Parma gara complicata

La Cremonese di Davide Nicola (senza Vardy) si prepara a una sfida salvezza non facile. Domani alle 15 allo Zini arriverà il Parma, ancora senza vittorie ma capace di proporre un calcio brillante. Il tecnico grigiorosso, alla vigilia, non si nasconde: "Sarà una gara molto complicata, contro un'avversaria che gioca un ottimo calcio. Il nostro obiettivo è quello di scendere in campo con la massima intensità e senza guardare la classifica".

La Cremonese fin qui ha raccolto sette punti, un bottino che Nicola giudica importante, ma che non deve far abbassare la guardia: "È vero che sette punti conquistati sono un ottimo bottino - spiega - ma è anche vero che in questo momento la graduatoria non rispecchia i veri valori delle forze in campo. Per questo dobbiamo continuare a spingere il più possibile e cercare di portare a casa punti in ogni partita".

Il valore aggiunto sarà lo stadio di casa. "Giocheremo davanti al nostro pubblico e mi aspetto che ci dia una bella mano. Il sostegno dei tifosi per noi è fondamentale, ci trasmette energia nei momenti chiave della partita".

Il tecnico ha poi fatto il punto sulle condizioni della rosa. Non saranno della partita Vardy, Sarmiento e Payero, ancora alle prese con problemi fisici. Una notizia positiva arriva però dal recupero di Barbieri: "Almeno per la panchina sarà a disposizione".