Cremonese-Udinese 1-1

Termina in parità, 1-1 il posticipo della 7/a giornata della Serie A tra Cremonese e Udinese. Grigiorossi in vantaggio con Terracciano, la risposta dei friulani arriva con Zaniolo che pareggia i conti tornando al gol in A dopo dieci mesi e segnando la prima rete con la maglia dei friulani. E' la Cremonese a fare la partita, con Vardy in campo dal primo minuto, ma non trova il colpo che vale tre punti. L'Udinese resite e alla fine il pareggio accontenta entrambe.