Cremonese: Vardy, "tanti dubbi su di me ma sempre smentiti"
La punta inglese si presenta, "Voglio lottare per questa maglia"
"Durante la mia carriera la gente ha sempre sollevato dubbi su di me. Io sono sempre riuscito a smentirli. Credo ci siano stati gli stessi dubbi sulla salvezza della Cremonese. Il mister ha passione, etica di lavoro e vuole fare di tutto per la salvezza. C'è stato un ottimo inizio, sappiamo che è una stagione lunga ma vogliamo invertire i pronostici, lottare per questa maglia": Jamie Vardy spiega le motivazioni che lo hanno spinto a scegliere la Cremonese dopo tredici anni di Premier League.
Si tratta di un colpo importante per i grigiorossi per quello che Vardy rappresenta. Tredici anni di militanza nel Leicester con il quale ha vinto uno storico campionato nel 2015-2016 con Ranieri come allenatore. Oggi la presentazione all'auditorium del Museo del Violino, a sottolineare la 'solennità' dell'evento.
Continua a leggere tutte le notizie di sport su