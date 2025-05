Crisi Real Madrid: Rodrygo in rotta con il club dopo la sconfitta nel Clasico

Crisi profonda per il Real Madrid, e non solo di risultati. Dopo la sconfitta nel Clasico che blinda lo scudetto del Barcellona e sancisce il fallimento della stagione, all'indomani dell'annuncio di Ancelotti ct del Brasile, scoppia il caso Rodrygo. Secondo Marca, il brasiliano avrebbe rotto col club e chiedera' di essere ceduto.

A far scattare quella che i media spagnoli chiamano 'ribellione' non tanto l'eslusione dalla squadra titolare domenica contro il Barcellona, quanto una stagione di incomprensione con le altre stelle, in particolare Mbappe e Bellingham, accusate da Rodrygo di 'divorare' lo spazio mediatico del resto della squadra.

Intanto per oggi, alla vigilia della giornata di Liga, e' attesa la prima conferenza stampa di Ancelotti dopo l'annuncio della Cbf. A inizio giugno, tra l'altro, per le prime partite di qualificazione al Mondiale, il tecnico italiano si ritrovera' con due suoi giocatori del Real, Vinicius e appunto Rodrygo.