Cristian Chivu nuovo allenatore dell'Inter: la scelta di Marotta

"Abbiamo individuato in Chivu il profilo perfetto. È una scelta che è stata condivisa con la proprietà. Non è un ripiego come è stato scritto, sicuramente è stata una scelta repentina e ci sono stati dei cavilli contrattuali": lo dice Beppe Marotta, presidente dell'Inter, alla presentazione a Los Angeles di Cristian Chivu, alla guida della squadra dopo l'addio di Simone Inzaghi.

"L'orgoglio è aver trovato un allenatore non made in Italy ma - aggiunge - made in Inter, non è solo uno slogan per noi. Propone un calcio che sposa le ambizioni del nostro club. Anche l'anno prossimo parteciperemo a tutte le competizioni e non è un dettaglio da poco. C'è amarezza dopo un risultato tremendo, ma arrivare a competere con club così importanti non è facile. Noi rappresentiamo l'Italia e nessuno ci era riuscito in così poco tempo. Il risultato è clamoroso, ma dobbiamo avere la forza di andare avanti e di farne tesoro. Con Cristian avremo la possibilità di rilanciarci"