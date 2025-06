Cristian Chivu verso la panchina dell'Inter: Marotta conferma l'interesse

"Non posso ancora dare l'ufficialità, mancano alcuni dettagli burocratici che andremo a definire con il Parma, ma riteniamo che Chivu sia il profilo giusto. Volevamo un allenatore giovane che sposasse la filosofia del club e valorizzasse il patrimonio giovanile". Il presidente dell'Inter, Giuseppe Marotta, parla così dell'arrivo di Cristian Chivu sulla panchina nerazzurra al Festival della Serie A in corso a Parma. "Chivu rappresenta il profilo adatto per quanto appena elencato. La nostra è una scelta coraggiosa e determinata, ma che riflette l'idea di una società forte e con un programma ben definito", ha aggiunto.