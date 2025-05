Curva Sud: Emozioni e Storia della Roma nel Libro di Mauro De Cesare

Gli striscioni, i tamburi, la nascita del Cucs, le coreografie e i riti di un "tempio", il racconto di avventure, uniche: vissute in Curva Sud. Lì dove di generazione in generazione, i tifosi della Roma hanno provato emozioni, tra vittorie e cadute, gioie e lacrime. Il tutto nella nuova opera scritta col cuore e la gioia di una vita da romanista e giornalista doc griffata Mauro De Cesare, arricchita dalla prefazione della voce giallorossa Carlo Zampa. Un libro unico e da collezionare gelosamente per gli innamorati della 'Magica' che raccoglie capitoli tra i più emozionanti. Dal gol di Pierino Prati "La Peste" in un derby sotto il diluvio, alle volate di Francesco Rocca "Kawasaki", il trasformarsi da Rometta in grande Roma, due scudetti, una Coppa dei Campioni amara, Nils Liedholm, Falcao, Ago, Totti, Carletto Magara Mazzone, Josè Mourinho, la Joya Dybala. Un racconto intenso e appassionante che ripercorre la storia della Roma, vissuta intensamente sulle panche di legno intrise di pioggia o sui sedili della Curva Sud. Emblematico quanto indimenticabile il racconto del passaggio dalla 'Rometta' alla Roma: nell'estate del 1979 cambia lo spartito con l'arrivo del presidente Dino Viola: l'uomo che avrebbe portato stabilmente la squadra romana del "gotha" del calcio italiano ed europeo. Ironico, tenace e poco propenso a tollerare lo strapotere delle tradizionali potenze del calcio, Viola condusse la Roma al suo secondo Scudetto e la rese protagonista di duelli da far storia contro la Juventus del "nemico" Boniperti. La prima stagione dimostrò subito che l'aria era cambiata. Riportato a Roma Liedholm, Viola centra nel suo primo anno un successo: la Coppa Italia. E salgano sul palcoscenico campioni in divenire: Agostino Di Bartolomei, Bruno Conti, Carlo Ancelotti e Roberto Pruzzo. Nel 1980-81 inizia il duello infinito contro la Juventus. A fine stagione la spuntano i bianconeri ma sulla vittoria, ancora oggi dopo tanti anni, pesa "il gol di Turone era bono".