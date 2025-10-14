Da 0-2 a 3-2, prima vittoria del Giappone sul Brasile

Il Giappone ha conquistato la sua prima vittoria contro il Brasile grazie alla rimonta maturata nel secondo tempo dell'amichevole giocata a Tokyo e vinta 3-2 dai padroni di casa. La squadra del ct Carlo Ancelotti ha chiuso il primo tempo in vantaggio 2-0, con le reti di Luiz Henrique e Gabriel Martinelli. Ma la reazione del Giappone nella ripresa ha prodotto i gol di Takumi Minamino, Keito Nakamura e Ayase Ueda, mandando in visibilio i quasi 45.000 spettatori.

E' stata la prima vittoria del Giappone sul Brasile in 14 precedenti. E' stata anche la seconda sconfitta del Brasile da quando Ancelotti è subentrato a maggio, dopo quella esterna (1-0) contro la Bolivia, nelle qualificazioni ai Mondiali 2026, ai quali entrambe le nazionali sono già promosse.